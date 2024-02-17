Как рассчитывается пенсия по инвалидности
Размер пенсии по инвалидности напрямую зависит от назначенной гражданину группы. Степень увечья определяет специальная комиссия.
Читайте также Узбекистан против россиян: банки страны прекратят обслуживать подсанкционных лиц
В соответствии с группой, пенсии по инвалидности предоставляются в таком соотношении:
- если лицо имеет I группу, оно получает 100% от пенсии по возрасту;
- II группа – 90%;
- III группа – 50%.
Сейчас минимальные выплаты следующие:
- для лиц с инвалидностью I группы – 2 760 гривен;
- для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;
- для работающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривен.
Стоит заметить, что правительством определены категории граждан, которые имеют отдельно зафиксированные размеры выплаты. Речь идет как о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, так и военных, получивших увечье во время боевых действий.
Как изменятся пенсии в марте
В начале марта ожидается масштабная индексация пенсий. Согласно предварительным расчетам, показатель роста выплат будет 13%. Не вырастут пенсии у:
- пенсионеров, которые вышли на пенсию в течение последних 3 лет;
- лиц, получающих самые высокие пенсии;
- граждан, которые имеют пенсии меньше минимальных.