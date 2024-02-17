Как рассчитывается пенсия по инвалидности

Размер пенсии по инвалидности напрямую зависит от назначенной гражданину группы. Степень увечья определяет специальная комиссия.

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В соответствии с группой, пенсии по инвалидности предоставляются в таком соотношении:

  • если лицо имеет I группу, оно получает 100% от пенсии по возрасту;
  • II группа – 90%;
  • III группа – 50%.

Сейчас минимальные выплаты следующие:

  • для лиц с инвалидностью I группы – 2 760 гривен;
  • для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;
  • для работающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривен.

Стоит заметить, что правительством определены категории граждан, которые имеют отдельно зафиксированные размеры выплаты. Речь идет как о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, так и военных, получивших увечье во время боевых действий.

Как изменятся пенсии в марте

В начале марта ожидается масштабная индексация пенсий. Согласно предварительным расчетам, показатель роста выплат будет 13%. Не вырастут пенсии у:

  • пенсионеров, которые вышли на пенсию в течение последних 3 лет;
  • лиц, получающих самые высокие пенсии;
  • граждан, которые имеют пенсии меньше минимальных.