Як розраховується пенсія по інвалідності
Розмір пенсії по інвалідності прямо залежить від призначеної громадянину групи. Ступінь каліцтва визначає спеціальна комісія.
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Відповідно до групи, пенсії по інвалідності надаються у такому співвідношенні:
- якщо особа має І групу, вона отримує 100% від пенсії за віком;
- II група – 90%;
- III група – 50%.
Зараз мінімальні виплати такі:
- для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;
- для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 520 гривень;
- для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривень.
Варто зауважити, що урядом визначені категорії громадян, які мають окремо зафіксовані розміри виплати. Йдеться як про постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, так і військових, що отримали каліцтво під час бойових дій.
Як зміняться пенсії у березні
На початку березня очікується масштабна індексація пенсій. Відповідно до попередніх розрахунків, показник зростання виплат буде 13%. Не зростуть пенсії у:
- пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років;
- осіб, що отримують найвищі пенсії;
- громадян, які мають пенсії менші за мінімальні.