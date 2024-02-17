Як розраховується пенсія по інвалідності

Розмір пенсії по інвалідності прямо залежить від призначеної громадянину групи. Ступінь каліцтва визначає спеціальна комісія.

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Відповідно до групи, пенсії по інвалідності надаються у такому співвідношенні:

якщо особа має І групу, вона отримує 100% від пенсії за віком;

II група – 90%;

III група – 50%.

Зверніть увагу! Для отримання цих виплат, необхідно щоб особа мала щонайменше 15 років стажу.

Зараз мінімальні виплати такі:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривень.

Варто зауважити, що урядом визначені категорії громадян, які мають окремо зафіксовані розміри виплати. Йдеться як про постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, так і військових, що отримали каліцтво під час бойових дій.

Як зміняться пенсії у березні

На початку березня очікується масштабна індексація пенсій. Відповідно до попередніх розрахунків, показник зростання виплат буде 13%. Не зростуть пенсії у:

пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років;

осіб, що отримують найвищі пенсії;

громадян, які мають пенсії менші за мінімальні.

Зауважте! Ті, хто має виплати менші за мінімальні, не відчує індексації. Так відбудеться, бо уряд надає їм спеціальну надбавку, яка збільшує призначену пенсію до гарантованої суми. Після перерахунку, доплата анулюється та збільшення внаслідок індексації буде рівним її розміру.