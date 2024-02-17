Як розраховується пенсія по інвалідності

Розмір пенсії по інвалідності прямо залежить від призначеної громадянину групи. Ступінь каліцтва визначає спеціальна комісія.

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Відповідно до групи, пенсії по інвалідності надаються у такому співвідношенні:

  • якщо особа має І групу, вона отримує 100% від пенсії за віком;
  • II група – 90%;
  • III група – 50%.

Зараз мінімальні виплати такі:

  • для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;
  • для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 520 гривень;
  • для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривень.

Варто зауважити, що урядом визначені категорії громадян, які мають окремо зафіксовані розміри виплати. Йдеться як про постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, так і військових, що отримали каліцтво під час бойових дій.

Як зміняться пенсії у березні

На початку березня очікується масштабна індексація пенсій. Відповідно до попередніх розрахунків, показник зростання виплат буде 13%. Не зростуть пенсії у:

  • пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років;
  • осіб, що отримують найвищі пенсії;
  • громадян, які мають пенсії менші за мінімальні.