Какие пенсии получают люди с разными группами инвалидности

Люди, которые имеют инвалидность I, II и III групп, имеют право на получение государственной материальной помощи. Люди с инвалидностью получают этот вид пенсии на основе страхового стажа, который может составлять от одного до 15 лет.

Сумма пенсий по инвалидности

Продолжительность необходимого страхового стажа для получения государственной помощи зависит от возраста лица на момент установления инвалидности. Расчет пенсии по инвалидности осуществляется на основе группы инвалидности и процента от пенсии, начисляемой по возрасту.

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Сколько получают люди с инвалидностью в 2024 году:

Люди с инвалидностью I группы получают 100% от пенсии по возрасту.

Люди с инвалидностью II группы - 90% от пенсии по возрасту.

Люди с инвалидностью III группы - 50% от пенсии по возрасту.

Важным является то, что период со дня установления инвалидности до достижения 60 лет засчитывается в страховой стаж для начисления пенсии по возрасту.

Минимальные суммы пенсионных выплат по инвалидности установлены так:

Для инвалидов І группы - 2 760 гривен.

Для неработающих инвалидов ІІ и ІІІ групп - 2 520 гривен.

Для работающих инвалидов ІІ и ІІІ групп - 2 093 гривен.

Пенсии для военнослужащих

Пенсии по инвалидности для военнослужащих устанавливаются в следующих случаях:

Инвалидность, наступившая во время военной службы.

Инвалидность, наступившая не позднее чем через три месяца после увольнения со службы.

Инвалидность, наступившая после трехмесячного срока после увольнения со службы, но в результате заболеваний, связанных с военной службой.

Размер пенсии зависит от причины инвалидности. Для лиц с инвалидностью из-за войны размер пенсии составляет:

І группа - 100% от суммы денежного обеспечения.

II группа - 80% от суммы денежного обеспечения.

III группа - 60% от суммы денежного обеспечения.

Для других лиц с инвалидностью пенсия назначается в следующих размерах:

І группа - 70% суммы денежного обеспечения.

II группа - 60% от суммы денежного обеспечения.

III группа - 40% от суммы денежного обеспечения.

Обратите внимание, что для лиц с инвалидностью вследствие войны минимальные размеры пенсий установлены на уровне:

І группа - 13 604,50 гривен.

II группа - 10 988,25 гривен.

III группа - 7534,80 гривен.

Пенсии лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы

Такие пенсии определяются на основе компенсации фактических потерь. Размер пенсии зависит от заработной платы, полученной в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы. Или же от пятикратной величины минимальной зарплаты, установленной законодательством на 1 января соответствующего года.

Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью, которая произошла из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, установлен на таких уровнях:

І группа инвалидности - 8 187,48 гривен.

ІІ группа инвалидности - 6 549,98 гривен.

III группа инвалидности - 5 048,95 гривен.

Для детей с инвалидностью - 5 048,95 гривен.

Для лиц, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, минимальный размер пенсионной выплаты не может быть ниже следующих сумм: