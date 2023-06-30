Что делать, если приостановили выплату пенсии по инвалидности

Украинские пенсионеры могут столкнуться с проблемой, когда пенсии по инвалидности могут быть прекращены. Главной причиной этого может стать выезд за границу.

Почему могут прекратить пенсии по инвалидности

Для некоторых пенсионеров, получающих пенсии по инвалидности, выплаты могут быть прекращены. Все из-за того, что они уехали за границу, сообщают в Пенсионном фонде.

Читайте также Доплаты можно не ждать: некоторые не получат дополнительные деньги к пенсии в июле

В таком случае для того, чтобы приняли решение о продлении выплат, необходимо отправить соответствующие заявление и документы по почте в адрес любого главного управления Пенсионного фонда, или через портал электронных услуг ПФУ в разделе "Заявление на перерасчет пенсии" – "Продление пенсии".

Если вы отправляете, то распечатайте ее и заполните по образцу.

Кроме заявления, требуются копии документов:

паспорт (при предоставлении ID-карты добавить выписку о месте регистрации);

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копию документа о статусе беженца или временной защиты (удостоверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);

оригинал документа об удостоверении того, что физическое лицо живо.

Кто имеет право сразу на социальную помощь и пенсию

Такие выплаты могут получать лица, которым установили инвалидность в детстве, то есть до 18 лет. Они могут получать социальную помощь в размере:

100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2 093 грн) – лица с инвалидностью с детства I группы;

80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 674,40 грн) – лица с инвалидностью с детства II группы;

60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 255,80 грн) – лица с инвалидностью с детства III группы;

70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 465,10 грн);

детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

В Пенсионном фонде добавили, что такие лица могут одновременно получать и пенсию по потере кормильца, если они имеют право на это.