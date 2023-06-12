Какие пенсии получают люди с инвалидностью и как оформить выплату
В Украине пенсия по инвалидности назначается независимо от того, когда наступила частичная или полная потеря здоровья. На размер же выплаты влияют 2 параметра: процент от размера пенсии по возрасту и группа инвалидности.
Кто имеет право на пенсию по инвалидности
Такая выплата назначается в случае полной или частичной потери трудоспособности – в том числе увечья, не связанного с работой, а также инвалидности с детства. При этом не играет роли, наступила ли инвалидность в период работы, до устройства на нее или после увольнения.
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Однако для назначения необходимо иметь предусмотренный законодательством страховой стаж. Как объяснили в Министерство социальной политики, в зависимости от возраста и группы инвалидности этот стаж должен составлять минимум от 1 года до 15 лет. К примеру:
- для I группы – 1 год для лиц до 25 лет, 10 лет – для лиц в возрасте от 54 до 59 лет;
- для ІІ и ІІІ групп – 1 год для лиц до 23 лет, 14 лет – для лиц в возрасте от 56 до 59 лет.
Лица, признанные инвалидами по достижении пенсионного возраста (независимо от группы), имеют право на пенсию по инвалидности при наличии 15 лет страхового стажа,
– отметили в министерстве.
Сколько будут платить
- 100% пенсии по возрасту – для лиц с инвалидностью I группы;
- 90% пенсии по возрасту – для лиц с инвалидностью II группы;
- 50% пенсии по возрасту – для лиц с инвалидностью ІІІ группы.
Кроме того, важную роль также играет период со дня установления инвалидности до 60 лет. Он засчитывается в страховой стаж для исчисления пенсии по возрасту.Следует знать! Лицо с инвалидностью, не имеющее достаточного количества страхового стажа, может обратиться в управление труда и социальную защиту населения по месту жительства с заявлением о назначении помощи.
Минимальная сумма пенсии:
- для лиц с инвалидностью I группы – 2 300 гривен;
- для лиц с инвалидностью II и III групп, не работающих – 2 100 гривен;
- для лиц с инвалидностью II и III работающих групп – 2 093 гривны.
Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью в результате войны рассчитывается на основе прожиточного минимума (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время эта сумма составляет 2 093 гривны. По состоянию на июнь пенсионная выплата для таких людей:
- с І группой не может быть менее 13 604,5 гривны (650% ПМ);
- с II группой – 10 988,25 гривны (525% ПМ);
- с III группой – 7 534,8 гривны (360% ПМ).
Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью, наступившей в результате увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы:
- для I группы – 6 840 гривен;
- для ІІ группы – 5 472 гривны;
- для III группы – 4 218 гривен;
- для детей с инвалидностью – 4 218 гривен.
Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью – участников ликвидации катастрофы исчисляется на основе средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии. По состоянию на 1 марта этот показатель составлял 13 376,21 гривны. Соответствкенно:
- для I группы предусмотрена выплата в 100%, что равняется 13 376,21 гривны;
- для ІІ группы – 80%, 10 700,97 гривны;
- для ІІІ группы – 60%, 8 025,73 гривны.
Какие нужны документы
- Заявление о назначении пенсии по инвалидности;
- паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст;
- идентификационный номер;
- документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, документы об обучении, военной службе и т.п.);
- выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причинах и сроке инвалидности;
- сведения о зарплате.
Как подать заявление и документы
Заявление о назначении пенсии и необходимые документы подаются в любое управление Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства лично или через уполномоченного представителя.
Также это можно сделать онлайн. В частности, через:
- портал электронных услуг Пенсионного фонда;
- мобильное приложение ПФ.