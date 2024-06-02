Как изменятся выплаты по инвалидности для лиц с III группой в июне

Пенсия по инвалидности напрямую зависит от возрастной выплаты. Также на конечную сумму влияет группа назначенная лицу.

От чего зависит размер такой пенсии

Лицо проходит медицинское обследование, во время которого специалисты определяют группу инвалидности. Комиссия может назначаться повторно через некоторое время.

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Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью III группы составляет 50% от возрастной выплаты. Однако, есть граждане для которых это значение другое.

В частности, для ликвидаторов и пострадавших от аварии на ЧАЭС такая пенсионная выплата может высчитываться как:

минимальная заработная плата (по состоянию на 1 января текущего года) в пятикратном размере;

Значение, что рассчитывается на основе средней зарплаты указанного лица, полученной в зоне отчуждения в течение 1986 – 1990 годов.

Для тех, кто получил инвалидность вследствие участия в военных действиях, такие выплаты высчитываются из зарплаты. Они составляют 60% от официального денежного обеспечения пострадавшего.

Вырастет ли пенсия в июне

В июне рост выплат по инвалидности не предвидится. Установленные минимумы увеличились ранее из-за повышения прожиточного минимума до 2 920 гривен.

Сейчас минимальные выплаты лица с инвалидностью в зависимости от группы и обстоятельств следующие: