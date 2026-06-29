Пенсии по инвалидности: вырастут ли выплаты с 1 июля
В настоящее время немало украинцев получают пенсии по инвалидности. В частности, вопрос об изменениях в размере выплат остается весьма актуальным.
Увеличатся ли пенсии по инвалидности с 1 июля
Увеличатся ли пенсионные выплаты по инвалидности в июле, рассказывает 24 Канал.
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В июле текущего года перерасчет выплат не предусмотрен. Пенсии будут начислены по уже действующим правилам. Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.
Однако фиксированного размера выплат нет. Сумма также зависит от группы:
- 100 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;
- 90 % пенсии по возрасту – людям с инвалидностью II группы;
- 50 % пенсии по возрасту – украинцам с инвалидностью III группы.
В то же время индексация таких пенсий проводится ежегодно. Однако перерасчет происходит в другое время года – весной. Его осуществляют в марте, а обновленные выплаты украинцы получают уже в апреле.
Таким образом, обычные пенсии для украинцев в июле не вырастут. Однако размер выплат может измениться с учетом различных доплат и надбавок, если человек имеет на них право.
Что еще следует знать о пенсиях по инвалидности
Лица с инвалидностью могут оформить государственную помощь в 2026 году. Для этого им следует обратиться в органы социальной защиты, ЦНАП или подать документы через портал "Дія".
Также украинцы с инвалидностью могут одновременно получать пенсию и заработную плату. Действующее законодательство этого не запрещает.