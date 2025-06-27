Пенсии людей с инвалидностью: вырастут ли выплаты в июле
- Люди с инвалидностью не получат увеличения выплат летом, пенсии определяются индивидуально и зависят от группы инвалидности.
- Минимальные пенсии по инвалидности различаются в зависимости от группы инвалидности и работы, а для военнослужащих выплаты зависят от причин инвалидности.
Люди с инвалидностью могут получать спецвыплаты. Планируется, что летом их размер не увеличится.
Какие выплаты получают люди с инвалидностью
Пенсии по инвалидности определяются индивидуально, сообщает 24 Канал.
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В частности, они зависят от возрастных выплат и группы инвалидности:
- инвалидность I группы – 100% пенсии по возрасту;
- инвалидность II группы – 90% пенсии по возрасту;
- инвалидность III группы – 50% пенсии по возрасту.
В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет, – отмечает ПФУ.
Сейчас минимальные пенсии по инвалидности следующие:
- для лиц с инвалидностью I группы – 3 323 гривны;
- для лиц, которые не работают и имеют инвалидность II или III группы, – 2 520 гривен;
- для лиц, которые работают и имеют инвалидность II или III группы, – 2 093 гривны.
Какие пенсии по инвалидности для военнослужащих
Для военнослужащих пенсия по инвалидности зависит от причин ее установления. Если инвалидность связана с войной, выплаты составляют от 60% до 100% денежного обеспечения, с гарантированными минимальными суммами.
Если же инвалидность не связана с боевыми действиями, установлены более низкие проценты: от 40% до 70%.
Важно! Лица с инвалидностью с детства, которые не имеют страхового стажа из-за невозможности работать, не получают пенсию по инвалидности, однако могут оформить социальную помощь через органы соцзащиты.