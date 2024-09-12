Некоторым украинцам поднимут пенсии на 1500 гривен: когда ожидать повышения

В Украине запланировано повышение только базовой пенсии, без учета дополнительных надбавок. То есть, индексация коснется исключительно "голой" пенсии, впрочем, это может положительно повлиять на размер общего дохода пенсионеров.

Когда пенсии украинцев вырастут

Кабинет министров Украины планирует провести индексацию пенсий в марте 2025 года. Точный размер перерасчета пока не определен из-за отсутствия необходимых статистических данных. Однако ожидается, что повышение может быть более существенным чем в марте 2024 года.

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Согласно прогнозам, общая индексация в Украине в 2025 году может достичь около 16,95%. Впрочем, эти оценки являются предварительными. К тому же индексация будет касаться только основной пенсии, без учета дополнительных надбавок.

Например! Если лицу 66 лет и есть необходимый стаж, то минимальная пенсия должна составлять 3 200 гривен (это 40% от минимальной зарплаты). Но рассчитанная пенсия по формуле может быть меньше – 3 000 гривен. То есть, если пенсию повышают на 16,95%, то повышение будет на основе рассчитанной пенсии и вырастет на 508 гривен – до 3 508 гривен.

Отдельно следует отметить, что при условии индексации на 16,9%, выплату в 1 500 гривен могут получить только те пенсионеры, у которых текущая "голая выплата" составляет 8 800 гривен. То есть, это касается абсолютного меньшинства пенсионеров.