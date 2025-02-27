Выплаты работающих пенсионеров возрастут: когда произойдет повышение

В этом году состоится традиционный перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Выплаты этих лиц будут расти не сразу.

Как произойдет перерасчет пенсий

По словам чиновника Дарии Марчак, перерасчет пенсии происходит автоматически, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Украины Человек вышел на пенсию, но продолжает работать, и в течение следующего года от одной индексации к другой индексации или с апреля по апрель она нарабатывает, он платит взносы по своей заработной плате, соответственно у него увеличиваются, скапливаются дополнительные пенсионные права.

Однако нужно учитывать определенные нюансы. Прибавка за вновь приобретенный стаж не будет предоставлена в апреле. Это повышение станет ощутимым в июне, как в 2024 году, сообщает ПФУ.

С учетом того, что страхователи подавали отчеты за I квартал 2024 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая, поэтому перерасчет работающим пенсионерам проведен в мае,

– отчитывался Пенсионный фонд в прошлом году.

Заметьте! Выплата перечисленных пенсий в июне производилась с учетом доплат за апрель и май.