Некоторые чиновники имеют право выйти на пенсию по выслуге лет. То есть, значительно раньше установленного в Украине пенсионного возраста.

Что не так с пенсиями судей?

По мнению нардепа Галины Третьяковой, ситуацию с выходом на пенсию судей нужно менять, пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую школу госуправления.

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Галина Третьякова Председатель социального комитета Верховной Рады Украины Имеем ситуацию, в том числе в судебной ветви власти, когда на пенсию выходят не по пенсионному возрасту, как все граждане, а за так называемую выслугу. И это тоже нужно менять. Потому что все граждане, если мы говорим о верховенстве права, должны выходить на пенсию в один возраст и с индексацией по одинаковому механизму.

Третьякова указывает, что основная разница должна быть в коэффициенте замещения. К примеру, Европейская хартия судей считает необходимым, чтобы этот показатель был таким, дабы судьи не хотели заниматься взяточничеством.

Мы должны создать справедливую систему денежного обеспечения, доплат к денежному обеспечению за чрезмерную работу и систему, которая бы удерживала судей в области,

– говорит Третьякова.

Обратите внимание! Нардеп говорит, что со временем эти коэффициенты "падали".