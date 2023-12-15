Какими будут пенсии у коллаборантов и госпредателей Украины

С февраля 2023 года украинская полиция открыла почти 2,3 тысячи уголовных производств против коллаборантов. Как ни странно, Кабмин решил оставить предателям пенсионные выплаты.

Ежемесячные выплаты для госпредателей

Кабмин утвердил, что официально осужденные коллаборанты и госпредатели будут получать минимальную пенсию, сообщил народный депутат Тарас Мельничук, передает 24 Канал. На данный момент, эти пенсионные выплаты составляют 2 093 гривны. В 2024 году такая пенсия будет уже 2 361 гривна.

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Тарас Мельничук Представитель правительства в Верховной Раде Предлагается предусмотреть, что выплата пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения, в течение срока отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы производится в соответствии с ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в размере, не превышающем размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.

Раньше в Минсоцполитики предлагали лишить пенсий до конца отбывания наказания, осужденных по следующим статьям:

статья 111 УКУ – государственная измена;

статья 111.1 – коллаборационная деятельность;

статья 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

статья 109 – насильственное изменение, свержение конституционного строя или попытка захвата государственной власти.

Также без выплат должны были оставить граждан, которые скрываются от следственных органов на временно оккупированных украинских территориях и за рубежом. Речь идет и о лицах, объявленных в розыск.