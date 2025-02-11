Кабмин изменил правила начисления пенсий украинцам за рубежом

Правительство приняло порядок выплаты пенсий и страховых компенсаций некоторым украинцам. Речь идет о лицах, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях.

Что изменили для пенсионеров

В частности, украинцам за рубежом установили порядок выплат пенсий и страховых компенсаций за несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания, которые привели к потере трудоспособности, передает 24 Канал со ссылкой на Тараса Мельничука.

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Постановлением также были внесены изменения в порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках.

, Также Кабмин признал утратившими силу, постановления об утверждении Порядка выплаты пенсии и предоставления социальных услуг гражданам Украины, проживающих на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Важно! Согласно закону Украины от 20 марта 2023 года, было уточнено, как назначать пенсии тем, кто не смог подать заявку из-за того, что находился на временно оккупированных территориях или в районах, где продолжаются боевые действия. Теперь для таких лиц определены четкие сроки, с которых будет назначаться их пенсия.