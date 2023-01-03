Какими будут пенсии украинцев в январе 2023: ожидать ли повышения

Предыдущее повышение пенсии украинцев произошло в октябре и декабре. Когда ждать следующего повышения, читайте дальше.

В январе выплаты останутся на таком же уровне, как были в декабре. Следующее повышение пенсий намечено на март 2023 года. По словам замминистра социальной политики Виталия Музыченко, индексация составит 5,4%.

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Как изменились пенсии в декабре

Минимальная пенсия по возрасту незанятым пенсионерам увеличилась на 66 гривен до 2093 гривен;

Минимальная пенсия шахтерам увеличилась на 198 до 6279 гривен;

Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца повысилась на 132 гривны до 4186 гривен;

Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны повысились на сумму от 138 до 429 гривен;

Повышение ветеранам войны и членам семьи погибших или умерших ветеранов войны выросло на сумму от 6,6 до 33 гривен;

Повышение жертв нацистских преследований среди лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований возросло на сумму от 16,50 гривен до 33 гривен;

Пенсии за особые заслуги перед Украиной увеличатся с 13,20 до 26,40 гривен;

Максимальный размер пенсии увеличился на 660 гривен – до 20930 гривен;

Прибавки донорам увеличились на 8,10 гривен до 250 гривен.

Напомним, в следующем году существенно изменится размер страхового стажа, который необходим для ухода на пенсию. Если в этом году достаточно было накопить 29 лет, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, то в 2023 году нужно будет иметь не менее 30 лет страхового стажа.