Будет ли изменяться стоимость электроэнергии в следующем году, узнавали журналисты 24 канала.

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Электроэнергия для бытовых потребителей

В конце октября правительство приняло постановление, предусматривающей продолжение действия специальных обязанностей для энергетических компаний. Этот механизм позволяет оставить цены на электроэнергию на нынешнем уровне.

Нынешние цены будут действительны по крайней мере до 31 марта 2023 года, а далее Кабмин может принять решение о его продлении. Однако прогнозировать вероятность продолжения фиксации цен на электроэнергию крайне сложно, говорит эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко.

Олег Попенко Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Государство берет на себя расходы ПСО в полной мере. Это сложно, учитывая, что на восстановление энергосистемы нужны миллиарды долларов. С другой стороны, рост тарифов на электроэнергию для населения приведет к тому, что будут расти долги. Повысят ли тарифы после марта, будет зависеть от многих факторов – в первую очередь, от масштаба разрушений и состояния экономики государства.

Какие тарифы действуют сейчас

Напомним, цены на электроэнергию для населения были снижены с 1 октября 2021 года.

Фиксированный тариф составляет:

для индивидуальных бытовых потребителей – 1,44 гривны/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц;

1,68 гривны/кВт час – свыше 250 кВт-ч в месяц;

1,68 грн/кВт час независимо от объема потребления – для коллективных бытовых потребителей, общежитий и для юридических лиц, являющихся владельцами или балансодержателями имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц.

Как сэкономить на платежках

Украинцы, оборудовавшие свои дома многозонными счетчиками, могут экономить средства, ведь есть часы, в которые потребление электроэнергии обойдется существенно дешевле. Потребители могут перейти на двухзонные и трехзонные тарифы, которые установил Кабмин.

Потребление до 250 киловатт-часов

Двухзонные тарифы:

23:00 – 7:00 – 0,72 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);

7:00 – 23:00 – 1,44 гривны за киловатт-час (полный тариф).

Трехзонные тарифы:

8:00 – 11:00 / 20:00 - 22:00 – 2,16 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);

7:00 – 8:00 / 11:00 - 20:00 – 1,44 гривны за киловатт-час (полный тариф);

23:00 – 7:00 – 0,576 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).

Потребление свыше 250 киловатт-часов

Двухзонные тарифы:

23:00 – 7:00 – 0,84 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);

7:00 – 23:00 – 1,68 гривны за киловатт-час (полный тариф).

Трехзонные тарифы:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 2,52 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);

7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 1,68 гривны за киловатт-час (полный тариф);

23:00 – 7:00 – 0,672 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).

Как перейти на многотарифный учет

Есть несколько способов. Следует зайти на сайт местного облэнерго и через онлайн-платформу "Персональный кабинет" подать заявление. После этого вам посылают на электронную почту счет, поскольку такой переход платный. Нужно оплатить, и в течение 14 дней вас переведут на многотарифный учет. Среди других способов: личное обращение в Центр обслуживания клиентов или обращение по месту жительства в городской или областной район электросетей.

Украинцы без счетчиков тоже будут платить меньше С декабря сумма, которая начисляется украинцам в случае отсутствия показаний счетчика, будет меньше. Это будет зависеть от количества отключений электроэнергии, которые переживал потребитель в текущем месяце.

Тарифы на электроэнергию для бизнеса

21 декабря НКРЭКУ приняла решение минимально скорректировать тарифы на электроэнергию для предпринимателей. Вместо опубликованных ранее прогнозов о повышении цены почти вдвое тариф изменится всего на несколько копеек.

Несмотря на ситуацию в энергетике, в значительной степени пострадавшей от разрушений в результате вражеской агрессии, а также принимая во внимание актуальное социально-экономическое положение в стране, Комиссия ограничила рост указанных тарифов. Их удалось удержать на сбалансированном уровне, что отвечает интересам всех участников рынка электрической энергии, включая производителей и потребителей,

– говорится в сообщении НКРЭКУ.

В результате корректировки тарифов рост цены электроэнергии для небытовых потребителей будет составлять около 15 копеек за киловатт-час. При этом средний рост цены электроэнергии для промышленных энергоемких потребителей составит около 4 копеек за киловатт-час.

Как украинцам получить LED-лампы

В Украине стартует программа обмена старых лампочек на LED-лампы. Это поможет сэкономить огромное количество мощности для украинской энергосистемы. В стартующей в январе программе может принять участие любой совершеннолетний украинец.

Человеку, который решит воспользоваться программой, нужно только предварительно оставить заявку в "Дії". После этого необходимо прийти в отделение "Укрпочты" и обменять 5 ламп старого образца на такое же количество светодиодных.