Часть переселенцев может получить 20% надбавку к пенсии
Источник:Социальная информационная платформа
В Украине пенсионеры, которые из-за военных действий переехали в горные районы, имеют право на прибавку к пенсии в размере 20%. Для этого необходимо получить специальный "горный" вид и обратиться в Пенсионный фонд.
"Горное" удостоверение выдают бесплатно в течение 30 дней после обращения. Сначала нужно получить статус гражданина, проживающего на территории горного населенного пункта. Для обращения нужно иметь при себе документы о статусе ВПЛ с указанием нового места жительства.
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Куда обращаться
- В исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;
- в районные, районные в городах Киеве и Севастополе государственных администраций;
- в Центры предоставления административных услуг.
Эксперты отметили, что оснований для отказа в выдаче "горного" удостоверения законодательством не предусмотрено. Если вам все-таки отказывают, это решение можно обжаловать только в судебном порядке.
После этого необходимо предъявить органам ПФУ свой вид.
Пенсии в Украине: последние новости
- Размер соцвыплат вырос с 1 июля. В частности, минимальная пенсия с 1934 гривен увеличилась до 2027 гривен. С декабря она вырастет до 2093 гривен.
- Что касается максимальной пенсии, которая составляет 19340 гривен, то она вырастет до 20270 гривен.
- Украинцы, уехавшие за границу, спасаясь от войны, будут продолжать получать выплаты. В Пенсионном фонде отметили, что не ведут учет уехавших из страны.
- Кроме того, украинцы имеют право на ежемесячную доплату к пенсии , если у них есть сверхурочный стаж работы. Размер прибавки составляет 1% прожиточного минимума.
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