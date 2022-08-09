Часть переселенцев может получить 20% надбавку к пенсии

9 августа 2022 , 14:18
Читати новину українською

Источник:

Социальная информационная платформа

В Украине пенсионеры, которые из-за военных действий переехали в горные районы, имеют право на прибавку к пенсии в размере 20%. Для этого необходимо получить специальный "горный" вид и обратиться в Пенсионный фонд.

"Горное" удостоверение выдают бесплатно в течение 30 дней после обращения. Сначала нужно получить статус гражданина, проживающего на территории горного населенного пункта. Для обращения нужно иметь при себе документы о статусе ВПЛ с указанием нового места жительства.

Читайте также Пенсии и доплаты: сколько участников боевых действий будут получать в августе

Куда обращаться

  • В исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;
  • в районные, районные в городах Киеве и Севастополе государственных администраций;
  • в Центры предоставления административных услуг.

Эксперты отметили, что оснований для отказа в выдаче "горного" удостоверения законодательством не предусмотрено. Если вам все-таки отказывают, это решение можно обжаловать только в судебном порядке.

После этого необходимо предъявить органам ПФУ свой вид.

Пенсии в Украине: последние новости

  • Размер соцвыплат вырос с 1 июля. В частности, минимальная пенсия с 1934 гривен увеличилась до 2027 гривен. С декабря она вырастет до 2093 гривен.
  • Что касается максимальной пенсии, которая составляет 19340 гривен, то она вырастет до 20270 гривен.
  • Украинцы, уехавшие за границу, спасаясь от войны, будут продолжать получать выплаты. В Пенсионном фонде отметили, что не ведут учет уехавших из страны.
  • Кроме того, украинцы имеют право на ежемесячную доплату к пенсии , если у них есть сверхурочный стаж работы. Размер прибавки составляет 1% прожиточного минимума.

Вас может заинтересовать – Денис Шмигаль предупредил, что уже через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии: смотрите видео

 

Автор: Северин Трач