Каждому пятому пенсионеру повысят пенсию в апреле

В апреле ожидает повышение выплат на работающих пенсионеров. Пока таких украинцев насчитывается 2,7 миллиона из 10,7 миллиона пенсионеров в целом.

Повышение пенсий в апреле

Перерасчет пенсий в апреле коснется населения, которое продолжает работать и накапливать стаж после достижения пенсионного возраста. То есть, имеет еще один источник дохода.

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Для них перерасчет производится после приобретения 24 месяцев страхового стажа после назначения (перерасчета) пенсий.

К примеру, если пенсионер вышел на пенсию в 2021 году. Соответственно за этот период его стаж увеличился на 24 месяца. Пересчет будет производиться:

или только с учетом стажа после назначения (перерасчета) пенсии;

или с учетом стажа и заработной платы после назначения (перерасчета) пенсии.

Именно такие граждане получат в апреле перерасчет пенсии по обновленному страховому стажу, что влияет на размер пенсии. Это все индивидуально,

– отметила заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак во время телемарафона, передает 24 Канал.

Пенсии украинцам перечислят автоматически с 1 апреля, однако поступят они только в мае.