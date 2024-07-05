Июль можно встретить без пенсии: почему выплаты могут прекратить
5 июля 2024, 11:22Читати новину українською
В ПФУ сформировали список причин почему для пенсионеров могут урезать или прекратить выплаты. Этого можно избежать, если не забывать о некоторых моментах.
Почему можно потерять пенсию
Пенсионеры должны сообщать ПФУ о некоторых изменениях в своей жизни в течение 10 дней. Если сделать все вовремя, можно избежать штрафа.
Читайте также Как проверить, назначил ли ПФУ пенсию
ПФУ надо предупредить о:
- выезде на ПМЖ за границу;
- обновлении документов (смене паспорта);
- изменении данных, важных для начисления пенсии, например фамилии;
- трудоустройстве;
- увольнении;
- изменение места регистрации;
- изменение или прекращение действия определенного статуса.
Какие штрафы ждут нарушителей
Лица, которые незаконно получили повышенные выплаты, будут обязаны вернуть избыточные средства. Пенсионеры могут вернуть переплату добровольно, однако могут быть применены и принудительные меры.Обратите внимание! Согласно действующему законодательству, Пенсионный фонд имеет право отчислять до 20% от ежемесячных выплат пенсионера для возмещения финансовых потерь.
То есть, если лицо получало надбавку к пенсии, которую назначают только для неработающих пенсионеров, но пошла на работу не сообщив ПФУ. Против него применят штрафные санкции.