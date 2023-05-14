В ПФУ рассказали, как происходил перерасчет пенсий

14 мая 2023, 09:36
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Источник:

ПФУ

В апреле прошел перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, но доплаты для них поступят только в июне. В ПФУ объяснили, почему это произошло.

Как происходит перерасчет пенсий

Пенсионерам, которые 1 марта продолжали работать и имели 24 месяца страхового стажа или отработавшим менее 24 месяцев, но от предварительного перерасчета пенсии прошло два года, автоматически дали надбавку к выплатам.

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Также выплаты увеличили для пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет, но при этом работающих и имеющих пенсионный возраст.

Размер повышения для каждого индивидуален, он зависит страхового стажа и иногда, заработной платы.

В июне украинцы получат прибавку сразу за три месяца. Так произошло из-за задержки поступления данных в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.

Кому еще доплатят в июне

  • В июне 1 000 гривен доплатят для украинцев, которые сейчас получают пенсию 5842 гривны и вышли на отдых с 35 годами страхового стажа.
  • Также для имеющих такой стаж коэффициент в формуле расчета с апреля составит 0,37 вместо 0,35, как было раньше.
  • В марте, апреле и июле повышение получат лица с большим стажем, но работавшие за малую зарплату, и еще в СССР им назначить низкую пенсию, к которой доплату добавляло государство.
Автор: Тетяна Стельмах