В ПФУ рассказали, как происходил перерасчет пенсий
Источник:ПФУ
В апреле прошел перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, но доплаты для них поступят только в июне. В ПФУ объяснили, почему это произошло.
Как происходит перерасчет пенсий
Пенсионерам, которые 1 марта продолжали работать и имели 24 месяца страхового стажа или отработавшим менее 24 месяцев, но от предварительного перерасчета пенсии прошло два года, автоматически дали надбавку к выплатам.
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Также выплаты увеличили для пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет, но при этом работающих и имеющих пенсионный возраст.
Размер повышения для каждого индивидуален, он зависит страхового стажа и иногда, заработной платы.
В июне украинцы получат прибавку сразу за три месяца. Так произошло из-за задержки поступления данных в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.
Кому еще доплатят в июне
- В июне 1 000 гривен доплатят для украинцев, которые сейчас получают пенсию 5842 гривны и вышли на отдых с 35 годами страхового стажа.
- Также для имеющих такой стаж коэффициент в формуле расчета с апреля составит 0,37 вместо 0,35, как было раньше.
- В марте, апреле и июле повышение получат лица с большим стажем, но работавшие за малую зарплату, и еще в СССР им назначить низкую пенсию, к которой доплату добавляло государство.