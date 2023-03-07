Для кого пенсии в марте выросли на 1500 гривен, а для кого – всего на 100 гривен
Источник:Украинское Радио
С 1 марта пенсионерам проиндексируют пенсии от 100 до 1 500 гривен в зависимости от возраста и размера зарплаты. Также под индексацию попали и пенсионные выплаты военных.
От чего будет зависеть индексация
Зампред правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко рассказала, что мартовская индексация касается всех видов пенсий и определяется с учетом средней заработной платы за предыдущий год.
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Пенсии индексировались все предыдущие годы. Но рос основной размер пенсии, определенный с учетом приобретенного стажа и зарплаты. Большинство сегодняшних пенсионеров получали зарплату при СССР и в результате пересчета человек мог не получить больше копейки.
Минимальный размер индексации
Ковпашко отметила, что ПФУ привязал показатели минимальных размеров выплат к показателям возрастных категорий. То есть, размер пенсии каждого конкретного пенсионера определяется индивидуально.
Поэтому на минимальную доплату в 100 гривен могут рассчитывать молодые пенсионеры, которым выплаты были назначены в 2020-2022 годах. На таком же уровне установлена сумма повышения для пенсионеров, которым назначение произошло несколько раньше.
Социальная помощь
Что касается социальных выплат пострадавшим от Чернобыльской катастрофы и пенсий уволенным с военной службы, а также некоторым срочникам, то их плата будет проиндексирована на 19,7%.
Вырастет основной размер выплат, к которой будут установлены надбавки, доплаты и повышения,
– объясняет Ковпашко.
Военные пенсии
В этом постановлении также предполагается, что пенсии военных возрастут на 19,7%. Повышение состоится в рамках максимальной величины определенной для пенсии: 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, равную 20 930 грн, добавила она.