Шмыгаль рассказал, что будет с доплатами к пенсиям
23 февраля 2023, 13:06Читати новину українською
В марте пенсионеров ожидает индексация выплат. Кабмин заверил, что предстоящее повышение никак не повлияет на доплаты по возрасту.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает 24 Канал.
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Доплата к пенсиям
Средняя доплата к пенсионным выплатам составит от 400 до 800 гривен, а программа для украинцев от 70 до 80 лет и старше будет длиться весь 2023 год.
- Пенсионеры от 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 гривен.
- Те, кому исполнилось от 75 до 80 лет – 400 гривен.
- От 70 до 75 лет – 300 гривен.
В этом году государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 миллиардов гривен. Несмотря на войну, мы находим возможность повышать выплаты, помогать и поддерживать,
– добавил Шмыгаль.