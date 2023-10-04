Изменения в начислении пенсий: что ждет пенсионеров в октябре

4 октября 2023, 14:51
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Источник:

ПФУ

Осенью увеличение пенсионных выплат не планируется. Следующая индексация пенсий состоится в марте 2024 года, тогда же будет пересмотрен и прожиточный минимум.

Что будет с пенсиями в октябре

Размер выплат для пенсионеров остается без изменений. Исключение составляют пенсии, к которым добавляется возрастная надбавка. Если пенсионер достигнет определенного возраста, его пенсия будет расти.

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Доплаты по возрасту сейчас таковы:

  • 300 гривен люди в возрасте от 70 до 74 лет включительно;
  • 456 гривен – от 75 до 79 лет включительно;
  • 579 гривен – от 80 лет.

Размер пенсий, согласно статистике ПФУ:

  • выплаты до 2 000 гривен имеют 0,6% граждан;
  • от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%;
  • от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%;
  • от 4 001 до 5 000 гривен – 15%;
  • от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;
  • свыше 10 000 гривен – 10,4%.

Со 2 октября стартовало финансирование выплат, выдаваемых через "Укрпочту". Начиная с 4 числа состоится расчет средств, передаваемых через банковские учреждения.

На пенсионные выплаты через АО "Укрпочта" направлено 800,8 миллионов гривен; на оплату больничных – 47,2 миллиона гривен. 2 октября предоставлено 48 тысяч услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
– отчитываются в ПФУ

Граждане Украины, которые находятся за границей, также имеют право на пенсионные выплаты. Денежные средства перечисляются на специальный счет. В Польше украинцы могут получить пенсию на почте через международный перевод.

Автор: Анастасія Зорик