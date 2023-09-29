Кому предоставят надбавки к пенсии в октябре

Пенсионные выплаты в Украине пропорционально растут за последние годы. .В бюджете на 2024 год также запланирована новая индексация пенсий.

Увеличатся ли пенсии

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, украинское правительство провело две индексации в течение 2023 года. Выплаты значительного количества пенсионеров выросли. До конца 2023 года увеличение пенсий не планируется.

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Пенсионные выплаты в Украине сейчас:

29,5% украинцев имеют от 2001 до 3000 гривен;

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

10,4% – более 10 000 гривен;

0,6% – до 2 000 гривен.

Как увеличить размер пенсии

Минимальная возрастная пенсия сейчас – 2 093 гривны, такие выплаты получают лица, которые продолжают работать.

Для того чтобы сделать пенсионные выплаты значительно больше, вы можете оформить надбавки. Некоторые из них начисляются всем, другим нужны специальные справки.

Какие надбавки существуют:

Возрастные

Такие доплаты начисляются автоматически в месяц, когда лицо достигает указанного возраста:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

За детей

Если с пенсионером проживает несовершеннолетнее лицо, он может оформить доплату в размере 150 гривен. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ПФУ.

В силу особых обстоятельств

Надбавку в размере 837 гривен могут получить граждане, подпадающие под следующие категории: