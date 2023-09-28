Как увеличить пенсию на 25%: надбавки для украинских пенсионеров
Источник:ПФУ
Доплаты к пенсии начисляются в соответствии с определенными обстоятельствами. На некоторые из этих надбавок напрямую влияет размер прожиточного минимума.
Размер украинской пенсии
Размер пенсии определяется в соответствии с зарплатой, получаемой лицом, его состоянием здоровья и возрастом. Чтобы увеличить сумму пенсионных выплат, гражданин может оформить себе надбавки.
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Какие пенсии получают украинцы сейчас:
- 0,6% лиц имеют выплаты до 2 000 гривен;
- 29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен;
- 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;
- 10,4% – более 10 000 гривен.
Некоторые надбавки начисляются автоматически и прилагаются к пенсии, другие нужно оформлять через ПФУ в индивидуальном порядке. Какие доплаты можно получить сейчас:
- Возрастные
Такая прибавка предоставляется автоматически. Граждане от 70 до 74 лет включительно получают 300 гривен. Если человеку исполнилось от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен. Когда у граждан возраст от 80 лет, они могут получить 579 гривен.
- Для военных
Если человек имеет статус участника боевых действий, он имеет право дополнительно получать 25% от суммы прожиточного минимума, сейчас это – 523,25 гривны.Обратите внимание! Участники боевых действий должны получать пенсию не менее 210% от прожиточного минимума, то есть 4 395,3 гривны.
- По состоянию здоровья
Доплату в размере 837 гривен могут получить лица, если они:
- старше 80 лет и проживают самостоятельно;
- не имеют близких трудоспособных родственников и не могут себя финансово обеспечить;
- нуждаются в особом уходе.
Для оформления этой выплаты следует написать заявление в ПФУ.
- За детей
Если пенсионер самостоятельно воспитывает и обеспечивает ребенка, он может получить дополнительные 150 гривен к пенсии. Чтобы получить эти выплаты, необходимо доказать, что несовершеннолетнее лицо проживает на территории заявителя.