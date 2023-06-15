Украинцам пересчитали пенсии: кто получил увеличенные выплаты

С 1 апреля почти 700 тысяч работающих пенсионеров был произведен перерасчет пенсий. При этом для более чем 401 тысячи выплаты были увеличены.

Кому пересчитали пенсии

Перерасчет был произведен не для всех работающих пенсионеров. Он затронул только тех, кто соответствует определенным требованиям.

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Речь идет о лицах, получивших после назначения или предварительного перерасчета пенсий страховой стаж продолжительностью 24 месяца или менее. Однако только если при этом прошло не менее 2 лет.

Как изменились выплаты

Средний размер повышения составил 221,74 гривны. В частности:

среднее увеличение выплаты с учетом страхового стажа – 179,47 гривны.

Выплата была увеличена для 327,2 тысячи пенсионеров. Перерасчет же провели для 537,5 тысячи.

Среднее увеличение выплаты с учетом страхового стажа и заработной платы – 409,16 гривны.

Выплата была увеличена для 73,8 тысячи пенсионеров. Перерасчет же произвели для 117,4 тысячи.

Когда пенсионеры получат увеличенные выплаты

Выплата пересчитанных с 1 апреля пенсий проходит в июне – в установленные пенсионерам даты выплаты. При этом сразу будут выданы доплаты за:

апрель;

май.

Результаты перерасчета пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля / Инфографика Пенсионный фонд

Кому не будут повышать пенсии

В то же время 4 категории украинцев в 2023 году не смогут рассчитывать на индексацию пенсий. Это:

работающие пенсионеры, имеющие недостаточный низкий страховой стаж, а расчетный размер пенсий которых менее 2 100 гривен;

бывшие работники прокуратуры;

те, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер в 20 930 гривен;

получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).

Чем отличается индексация пенсий от перерасчета Индексация пенсий – это корректировка размера пенсионной выплаты с учетом размера инфляции и роста средней заработной платы в предыдущие годы.

Перерасчет пенсий производят, когда изменяется любое из условий, учитываемых при начислении пенсии, например, денежное довольствие или стаж.

В частности, указанные категории пенсионеров не попадут в запланированную на июль волну индексации. Которая, среди прочих, коснется:

ученых;

государственных служащих;

работников органов местного самоуправления.

Изменениям будут подлежать выплаты, назначенные до 31 декабря 2022 года. Индексация составит 19,7%.