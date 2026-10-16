Пенсии в 2026 году: сколько платят украинцам и какие надбавки можно получить

По состоянию на октябрь 2026 года средний размер пенсионных выплат по стране составил 7 287 гривен. Наибольшая доля граждан – более 36 % – ежемесячно получает от 5 001 до 10 тысяч гривен.

Какие пенсии получают украинцы в 2026 году

В то же время почти пятой части пенсионеров – 19,02% – начисляют более 10 тысяч гривен, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

А те украинцы, которые продолжают работать на пенсии, имеют несколько более высокий средний доход – 8 019 гривен.

В то время как доля тех, кто выживает на сумму до 3 000 гривен, в настоящее время составляет 3,4%.

Размер выплат зависит не только от накопленного стажа, но и от специальных правительственных решений. Например, в настоящее время Кабинет Министров предлагает применить жесткие ограничительные коэффициенты к специальным пенсиям, превышающим 28 780 гривен.

В то же время для граждан почтенного возраста действует гарантированная программа поддержки. Если человеку исполнилось 70 лет, то он имеет право на ежемесячную надбавку:

от 70 до 75 лет доплачивают до 300 гривен; от 75 до 80 лет – до 456 гривен; а после 80 лет сумма увеличивается до 570 гривен.

Что еще стоит знать о пенсиях и социальных выплатах

Напомним, что в проекте госбюджета на 2027 год предусмотрено повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Это означает, что вырастет и " минимальная пенсия ".

В то же время пере индексации пенсий а в 2026 году не предусмотрено. Перерасчет происходит весной, поэтому следующего следует ожидать в марте 2027 года.