Кто из украинцев может получать две пенсии одновременно

Право на получение двух видов выплат в Украине имеют люди с инвалидностью. Однако это правило действует в отдельных случаях.

Кто и как может получать две пенсии

По закону, человек может получать только одну пенсию, однако есть исключения, сообщает 24 Канал со ссылкой на "УНИАН".

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Украинцам доступна пенсия или по возрасту, или по инвалидности, или по потере кормильца. Исключение есть для лиц с инвалидностью с детства.

Им могут начислить и государственную социальную помощь по состоянию здоровья в органах соцзащиты, и пенсию по потере кормильца в ПФУ. Это возможно даже если человек уже взрослый, но недееспособен, и у него умирает кто-то человек, который за ним ухаживал.

Какой размер пенсии по инвалидности

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту:

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Какой размер пенсии по потере кормильца

Пенсию в случае потери кормильца назначают в размере:

На одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

На двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними равными частями.

Однако минимальный размер таких выплат с учетом ежемесячной государственной помощи не может быть ниже прожиточного минимума.