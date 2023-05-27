Пенсия в Украине: как оформить выплаты онлайн в телефоне
Источник:Пенсионный фонд
Украинцы могут подать заявление на назначение и перерасчет пенсии по телефону, воспользовавшись специальным приложением. Также таким образом можно получить информацию о страховом стаже, заработной плате и другое.
Специальное приложение от ПФУ
Мобильное приложение от ПФУ можно легко найти в App Store или Google Play, введя запрос "Пенсионный фонд". Поможет распознать его среди других приложений эмблема Фонда.
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Авторизироваться можно тремя способами: с помощью логина, через электронную цифровую подпись и с помощью GovID.
- С помощью логина
Необходимо ввести личный логин и пароль, предварительно получив его в территориальном подразделении Фонда. Этот тип авторизации позволяет использовать только обезличенные электронные сервисы Фонда.
- Через электронную цифровую подпись
Чтобы воспользоваться этим способом, необходимо выбрать Аккредитованный центр сертификации ключей, найти сертификат ключа электронной подписи на устройстве и ввести личный пароль.
Этот тип авторизации позволяет использовать все возможности личного кабинета на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, присылать заявления, документы и вносить (при необходимости) личные данные.
- С помощью GovID
Авторизация через GovID позволяет использовать все возможности личного кабинета – кроме тех, где пользователю необходимо накладывать на документы цифровую подпись. Чтобы авторизироваться через GovID, нужно:
- выбрать опцию "Войти с помощью Bank ID НБУ";
- выбрать из перечня банк, в котором у вас счет;
- авторизоваться в банковском учреждении и дать согласие на передачу банком персональных данных;
- проверить личные данные и согласиться на распространение персональных данных.
Как воспользоваться мобильным приложением "Пенсионный фонд" с помощью Bank ID / Инфографика ПФУ
Хватит ли в Пенсионном фонде средств на выплаты
Тем временем ПФУ столкнулся с недобором поступлений – размер этой суммы составил почти 4 миллиарда гривен. Однако глава финансового комитета Даниил Гетманцев уверяет: паниковать не стоит.
Дело в том, отметил он, что за первые 4 месяца 2023 года собственные доходы ПФУ выросли на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А потому в настоящее время финансовое состояние фонда позволяет выполнять все обязательства по выплате:
- пенсий;
- страховых платежей;
- жилищных льгот;
- субсидий.
Какие пенсии в Украине
- Минимальный размер пенсии составляет 2 093 гривны.
- Максимальный – 20 930 гривен.
- Минимальная пенсионная выплата для неработающих лиц – 2 520 гривен.