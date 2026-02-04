Спецпенсии бьют рекорды: более 35 тысяч украинцев получают выше положенного

В Украине размер максимальной пенсии по возрасту в этом году не может превышать 25,95 тысячи гривен. Однако некоторые пенсионеры получают так называемые спецпенсии, которые значительно больше установленных ограничений.

Сколько людей получают сверхвысокие пенсии?

На 1 января 2026 года начисляли 35,2 тысячи пенсионеров, которые получают пенсии сверх максимально допустимой законом нормы, передает 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".

Смотрите также Как украинцы могут получить минимальную пенсию в Польше: простые правила от ZUS

Больше всего получателей сверхвысоких пенсий – среди бывших правоохранителей и кадровых военных – 23,9 тысяч.

Второе место по спецпенсиям занимают "чернобыльцы" – 10,1 тысячи.

Замыкают тройку пенсионеров с высокими доходами прокуроры – 1,1 тысячи.

К слову, правительство пыталось повлиять на ситуацию. К пенсиям, которые превышают установленные законом лимиты, ввели ограничительные коэффициенты.

Однако на практике решение Кабмина работало недолго:

Сначала удалось действительно уменьшить расходы на выплату спецпенсий.

Затем "элитные" пенсионеры пошли в суды. В период с января по сентябрь 2025 года 7,5 тысяч пенсионеров обжаловали ограничения в судебном порядке.

В то же время речь идет даже не о справедливом пенсионном обеспечении всех граждан, а о нагрузке для бюджета, которую наносят спецпенсии:

За январь – сентябрь 2025 года правительство выделило на выплату специальных пенсий 127,07 миллиона гривен ь.

ь. Получили сверхвысокие выплаты 1,3 миллиона экс-правоохранителей, прокуроров и "чернобыльцев".

Размер максимальных спецпенсий измеряется сотнями тысяч гривен в месяц. Средний размер пожизненного содержания судьи (аналог пенсии) в январе 2026 года составил 112,39 тысячи гривен, самая большая выплата судьи в 2025-м достигла 390 тысячи гривен,

– пишет издание.

При этом большую часть сверхвысоких пенсий назначают по решению судов. А Пенсионный фонд заставляют еще и доплатить за предыдущие периоды.

Заметьте! В итоге задолженность по спецпенсиям из-за решения судов выросла сейчас до 85,5 миллиарда гривен. Ведь у государства просто не хватает средств на такие доплаты.

Кто получает сверхвысокую пенсию?

Показательно дело бывшего руководителя Николаевской областной прокуратуры, 36-летнего Дмитрия Казака. Он оформил себе пенсию по инвалидности, которую получал с сентября 2022 года.

Однако в январе 2025 года правительство установило ограничительные коэффициенты для высоких пенсий и Казаку "урезали" выплаты до 42 112 гривен.

Экс-прокурору это не понравилось, поэтому он пошел в суд.

Харьковский окружной административный суд стал на сторону истца. Ограничения признал незаконными, а Пенсионный фонд обязал вернуть Казаку полный размер выплат, говорится в решении.

Таким образом, Казак вернул себе пенсию в более 156 тысяч гривен.

Какой размер пенсий в Украине?