Украинцам пересчитали пенсии: кому увеличили выплаты на 4 тысячи гривен

У некоторых украинцев пенсии существенно выросли в результате индексации. Однако так повезло не всем пенсионерам.

У кого существенно выросла пенсия

Как сообщается, средняя пенсия в Украине с начала года выросла с 5300 до 5700 гривен. Однако выплаты значительно отличаются в зависимости от региона: в Киеве пенсионеры в среднем получают 7848 гривен, тогда как в Тернопольской области – только 4399 гривен.

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В то же время с начала года пенсия судей выросла на 4037 гривен, поэтому и в среднем сейчас составляет – 103 874 гривны. Однако для остальных пенсионеров такая выплата недостижима, поскольку максимальная пенсия в Украине составляет 10 прожиточных минимумов, что сейчас равно 23 610 гривен.

Кому могут повысить пенсии в июле

! Для судей это ограничение не действует, поскольку их пенсии рассчитываются по другой формуле. Так, для обычного украинца коэффициент замещения составляет менее 30%, а для судьи с 35-летним стажем – целых 80%.

Как известно, в июле не предполагается существенного увеличения пенсионных выплат для большинства пенсионеров. Впрочем, пенсии вырастут у тех лиц, кто имеет право на возрастную надбавку. Однако повезет-таки не всем: для тех, у кого выплаты превышают 10 340,35 гривны, – надбавка не предусмотрена.

Она добавляется к пенсии автоматически, а ее размер напрямую зависит от возраста лица.

Поэтому дополнительные средства получат: