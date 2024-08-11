Финансовое обеспечение ветеранов: какой размер пенсии у афганцев
В Украине пенсии для ветеранов войны в Афганистане выплачиваются согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Ветераны получают надбавки за особые заслуги перед государством, а также компенсационные выплаты в случае инвалидности и ежемесячные компенсации.
Какие пенсии у Афганцев в 2024 году
В Украине пенсии для ветеранов Афганской войны начисляются по общим правилам, аналогично пенсиям по возрасту. А потому зависят от трудового стажа и размера заработной платы. При этом, минимальный размер пенсии для участников боевых действий составляет 4 958 гривен.
Читайте также: Какую надбавку могут получить пенсионеры в 80 летОбратите внимание! Зарплата определяется на основе данных об уплате страховых взносов, начиная с 1 июля 2000 года и до момента назначения пенсии.
Впрочем, инвалидность обеспечивает право на получение пенсии без учета возраста. Для лиц с инвалидностью вследствие войны установлены минимальные пенсионные выплаты:
- І группа – 15 347 гривен;
- II группа – 12 396 гривен;
- ІІІ группа – 8 500 гривен.