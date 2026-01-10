Сотни и тысячи гривен сверху: как вырастут пенсии ветеранов в 2026 году

С 1 января 2026 года государство обновляет систему пенсионных доплат для ветеранов войны. Повышение будет касаться участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны и будет привязано к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Как выросли надбавки ветеранам войны?

С 1 января 2026 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, установлен на уровне 2 595 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд. Именно этот показатель является базой для расчета ежемесячных пенсионных доплат ветеранам войны.

Размеры надбавок определяются в процентах от прожиточного минимума и составляют:

для участников боевых действий: 25%, или 648,75 гривны;

для лиц с инвалидностью вследствие войны ІІІ группы: 30%, или 778,50 гривны;

для лиц с инвалидностью вследствие войны ІІ группы: 40%, или 1 038 гривны;

для лиц с инвалидностью вследствие войны І группы: 50%, или 1 297,50 гривны.

Справочно: Все указанные суммы начисляются ежемесячно как доплата к основному размеру пенсии.

Какой размер доплат за возраст в 2026 году?

Отдельно государство предусматривает возрастные доплаты для пенсионеров, достигших 70, 75 или 80 лет, напоминает ПФУ. В то же время право на такую надбавку имеют лишь те, чья общая пенсия не превышает 10 340 гривен.

Заметьте! Если пенсионная выплата больше, то возрастная доплата не начисляется.

С января 2026 года эти суммы не пересматривались, поэтому размер возрастных доплат остается на уровне предыдущего года. Размеры возрастных надбавок будет следующим:

с 70 лет – 300 гривен;

с 75 лет – 456 гривен;

с 80 лет – 570 гривен.

