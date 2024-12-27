Выслугу лет военнослужащим будут начислять по-новому

Кабмин изменил порядок начисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи военнослужащим. Изменения касаются периода прохождения службы во время полномасштабного вторжения.

Что изменится в выслуге лет военным

Изменения касаются лиц, которые имеют право на пенсию по закону о пенсионном обеспечении военных и других категорий (кроме срочников и их семей), сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Основные изменения:

В выслугу лет теперь засчитывается период службы, который приходится на время работы или службы в странах, входивших в состав СССР. Для лиц, которые принимали участие в мероприятиях по защите Украины во время войны с Россией, один месяц службы в зоне военных действий засчитывается как три месяца. Это учитывается при определении размера пенсии, если служба проходила в районах и в период военного положения.

Обратите внимание! Действие постановления № 393 распространено на работников рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований.

Также установлено, что выслуга лет для лиц, которым пенсия уже была назначена, не пересматривается даже в случае изменений в законодательстве.