Пенсии военных: что изменилось в марте

В связи с индексацией пенсий и увеличением прожиточного минимума, некоторые выплаты военных выросли. В частности это касается пенсий по инвалидности.

Что изменилось с индексацией

Ежегодная индексация пенсий прошла 1 марта и принесла некоторые изменения для военных пенсионеров. В частности, минимальное повышение пенсий составило 100 гривен, а максимальное – 1 577 гривен.

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Коэффициент индексации в 2024 году составил – 1,079.

Например, ранее минимальные выплаты военных по инвалидности без надбавок составляли:

І группа инвалидности – 5 512,19 гривны;

II группа – 5 262,01 гривны;

ІІІ группа – 5 010,64 гривны.

Поэтому в марте их выплаты ориентировочно выросли на 600 – 700 гривен, но стоит учитывать, в зависимости от звания и причин увечья эти размеры могут быть еще на 10-30% выше.

Как выросли выплаты из-за прожиточного минимума

Пенсионные выплаты военнослужащих выросли вместе с увеличением прожиточного минимума до 2 361 гривны. Однако новые суммы такие лица начнут получать только с 1 марта.

Такое примечание сделали в Законе "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

Сейчас участникам боевых действий доплачивают к пенсии 25% прожиточного минимума, а лицам с инвалидностью вследствие войны:

III группы – 30%;

II группы – 40%;

І группы – 50%.

Общая сумма пенсии для участников боевых действий со всеми надбавками не может быть меньше 210% прожиточного минимума. А для лиц, которые получили инвалидность вследствие войны: