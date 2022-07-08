"Доставлено 33,4% по почте": все ли украинцы получат пенсии за июль

8 июля 2022 , 17:50
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Источник:

Пенсионный фонд Украины

По состоянию на 7 июля на пенсии в Украине было выделено 16,6 миллиарда гривен. На выплаты через уполномоченные банки направили 11,3 миллиарда, остальные – будут доставляться через Укрпочту.

О том, какова ситуация с выплатой пенсий в июле, рассказали в Пенсионном фонде. Там отметили, что уполномоченные банки засчитали на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.

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Укрпочта доставила 33% выплат за июль

Между тем, в Укрпочте отчитались: по состоянию на 6 июля сотрудники компании доставили уже 33,4% профинансированной суммы.

В июле, говорят в ПФУ, предоставили 173 тысяч услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда. Только за 7 июля – 36 тысяч.

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В Пенсионном фонде заверили, что все вынужденно перемещенные лица могут получить пенсионные выплаты по временному месту жительства. Те пенсионеры, которые получали деньги Укрпочтой, могут сделать это с помощью платежной системы "Быстрая копейка" Сбербанка.

Также есть вариант с внутренними перевести по Укрпочте. Следует заметить, что если выплаты человек не получает в течение 6 месяцев, то их могут заморозить. Для восстановления нужно обращаться в Пенсионный фонд.

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Как получить пенсии украинцам, которые выехали за границу:

  • У пенсионеров , получавших деньги на карточку, не будет никаких изменений. Выплаты будут поступать им, как обычно.
  • Тем, кто воспользовался услугами Укрпочты, следует изменить способ получения пенсий.
  • Надо открыть счет онлайн, тогда через веб-портал Пенсионного фонда оставить заявку.
  • Для этого пенсионерам потребуется электронная подпись, которой нужно заверять анкету. Также понадобятся и скан-копии документов.

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Автор: Ірина Пундор