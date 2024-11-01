Самая большая в истории сумма пенсий: ПФУ поставил исторический рекорд

Пенсионный фонд завершил финансирование соцвыплат в октябре 2024 года. На пенсию выделили самые большие в истории фонда деньги –64 миллиарда гривен.

Пенсия в октябре

Около 54,5 миллиарда гривен было выплачено через уполномоченные банки, а еще 9,5 миллиарда гривен через "Укрпочту", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Всего с начала года ПФУ перечислил 614,3 миллиарда гривен украинцам, в частности: