Самая большая в истории сумма пенсий: ПФУ поставил исторический рекорд
1 ноября 2024, 11:15Читати новину українською
Пенсионный фонд завершил финансирование соцвыплат в октябре 2024 года. На пенсию выделили самые большие в истории фонда деньги –64 миллиарда гривен.
Пенсия в октябре
Около 54,5 миллиарда гривен было выплачено через уполномоченные банки, а еще 9,5 миллиарда гривен через "Укрпочту", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Всего с начала года ПФУ перечислил 614,3 миллиарда гривен украинцам, в частности:
- Октябрь – 64,0 миллиарда гривен;
- Сентябрь – 62,9 миллиарда гривен;
- Август – 63,5 миллиарда гривен;
- Июль – 62,4 миллиарда гривен;
- Июнь – 62,3 миллиарда гривен;
- Май – 60,9 миллиардов гривен;
- Апрель – 60,5 миллиардов гривен;
- Март – 57,6 миллиарда гривен;
- Февраль – 51,0 миллиарда гривен;
- Январь – 50,4 миллиарда гривен;