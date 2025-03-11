Какой стаж и зарплату надо иметь, чтобы было 11 000 гривен пенсии

Пенсионная выплата в Украине зависит не только от возраста выхода на заслуженный отдых или продолжительности страхового стажа. Значительную роль играет также размер официальной зарплаты.

Как получать пенсию 11 000 гривен

Для того, чтобы претендовать на более высокую пенсию, не обязательно иметь слишком большой стаж или льготный статус, передает 24 Канал.

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Часто именно высокий уровень заработной платы позволяет существенно повысить размер выплат после выхода на пенсию.

Есть определенные требования, чтобы пенсия в марте 2025 года составляла 11 000 гривен. Чтобы их определить, можно воспользоваться пенсионным калькулятором.

Какой стаж нужен для пенсии 11 000 гривен / Скриншот из Пенсионного калькулятора

При выходе на пенсию по стандартным условиям (то есть без учета льгот для ветеранов, детей войны, почетных доноров и т.д.), мужчине в возрасте 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа.

А его среднемесячная зарплата должна составлять 31 400 гривен, чтобы рассчитывать на пенсию такого размера.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию: