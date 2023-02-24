Решение об индексации пенсий в марте еще не было принято

Постановление об индексации остается в правительстве на рассмотрении. Однако решение обещают принять в ближайшие дни.

Почему решение до сих пор не утверждено

Как рассказал в эфире телемарафона заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак, окончательное решение еще не утверждено.

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Постановление Кабинета Министров сейчас подготовлено к рассмотрению правительства, но решение Кабинета Министров еще не принято. Поэтому об этом, как о свершившемся факте, можно будет говорить в ближайшие дни,

– рассказала Марчак.

Кроме того, заместитель министра добавила о том, что окончательная редакция постановления будет отличаться от проекта, подготовленного Минсоцполитики. В то же время, индексные начисления уже готовят для выплат с 1 марта.

что предварительно индексацию должны получить люди, получающие пенсию по возрасту, инвалидности, потере кормильца, за выслугу лет, страховые выплаты чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Под вопросом остается повышение для военных пенсионеров, получающих научную пенсию и пенсионеров-госслужащих.

На сколько повысят пенсии в марте

Проиндексируют пенсии на уровне 20%. Однако коснется она только основы пенсии, то есть без учета каких-либо других доплат.

Интересно Коснется ли индексация пенсий военных пенсионеров