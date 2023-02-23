Более 4 000 гривен: украинцы могут претендовать на такие пенсионные выплаты

На пенсионные выплаты более 4 000 гривен могут рассчитывать граждане Украины. Однако это касается только определенных категорий пенсионеров.

Напоминаем, что почти 40% украинцев получают пенсии ниже 3 000 гривен. Однако есть те, для кого эта сумма будет больше. Это категория участников боевых действий.

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Какую пенсию будут получать участники боевых действий

В первую очередь, эта категория пенсионеров дополнительно к пенсии будет получать доплаты в размере 25% прожиточного минимума. То есть сегодня это составляет 523 гривны. Кроме того, существует и целевая денежная помощь в 40 гривен. С 2004 года она предусмотрена законом "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны".

Следовательно, общий размер пенсии этих граждан не может быть менее 210% прожиточного минимума, то есть 4395,30 гривны.

Возраст выхода на пенсию

Мужчины, а именно кадровые военные, имеющие статус участника боевых действий, могут уходить на пенсию в 55 лет;

Женщины в таком же статусе – в 50 лет;

В то же время для досрочного ухода на пенсию мужчинам нужно иметь не менее 25 лет страхового стажа, а женщинам – 20 лет.

что такая норма действует на основании определения правительства, причем доплаты за статус участника боевых действий устанавливаются к любому виду пенсии. Это свидетельствует о том, что такой статус могут иметь как военные, так и гражданские пенсионеры.

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что в таком случае выслуга лет военнослужащих равна страховому стажу. То есть кадровые военные, имеющие необходимую выслугу лет, могут выйти на пенсию даже раньше.

К слову, снижение пенсионного возраста могут получить и семьи военных, погибших во время боевых действий. Сюда относятся мужчины, если они не вступили в повторный брак, и родители, которым предоставлен статус семьи погибшего защитника/защитницы Украины.