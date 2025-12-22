Численность пенсионеров Украины стремительно падает: какие изменения за десять лет

Ежегодно в Украине становится на несколько сотен тысяч пенсионеров меньше. Стремительное сокращение численности происходит на фоне демографического кризиса, из-за войны и под влиянием ужесточения требований к стажу для выхода на пенсию.

Как уменьшилось количество пенсионеров с 2015 года?

За последнее десятилетие численность пенсионеров в Украине сократилась почти на 2 миллиона, пишет 24 Канал со ссылкой на данные отчетов Пенсионного фонда Украины.

Смотрите также Помощь пенсионерам 2026: кому дадут единовременную выплату

По данным ПФУ, на начало 2016 года на учете находились более 12 миллионов пенсионеров. По состоянию на октябрь 2025 года это число сократилось до 10,2 миллионов.

Как сокращалось количество пенсионеров в Украине (по состоянию на 1 января каждого года):

2016 год – 12 миллионов 312,5 тысяч ;

; 2017 год – 11 миллионов 938,8 тысяч ;

; 2018 год – 11 миллионов 711,3 тысячи ;

; 2019 год – 11 миллионов 470,4 тысячи ;

; 2020 год – 11 миллионов 334,7 тысячи ;

; 2021 год – 11 миллионов 130,9 тысяч ;

; 2022 год – 10 миллионов 841,1 тысячи ;

; 2023 год – 10 миллионов 687,9 тысяч ;

; 2024 год – 10 миллионов 516,5 тысяч ;

; 2025 год – 10 миллионов 343,6 тысяч ;

; октябрь 2025 года – 10 миллионов 199,6 тысяч.

Среди причин сокращения количества пенсионеров в Украине эксперты называют ужесточение требований для назначения пенсии и уменьшение численности населения из-за длительной войны.

Как уменьшается население Украины?

Как рассказывал 24 Каналу Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник, в Украине много лет продолжается демографический кризис, из-за которого численность населения стремительно сокращается.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству У нас ежегодно рождается гораздо меньше людей, чем умирает. В среднем каждый год без учета военных действий в Украине умирало около 500 тысяч человек, рождалось 200 – 250. За прошлый год в целом родилось около 180 тысяч детей. Умерло примерно то же количество 500 тысяч. То есть ежегодно у нас количество населения страны физически сокращается на 250 – 300 тысяч человек.

По данным Министерства юстиции, в первом полугодии 2025 года зарегистрировали 249 тысяч 2 смерти, а рождений почти втрое меньше – 86 тысяч 795. За весь 2024 год в Украине умерли 495 тысяч 90 человек, а родились 176 тысяч 679.

Как меняются требования к стажу для выхода на пенсию?

Требования к стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет постепенно увеличивают. В течение следующих лет они изменятся следующим образом:

в 2025 году нужно иметь не менее 32 лет стажа;

в 2026 году – не менее 33 лет стажа;

в 2027 году – не менее 34 лет стажа;

в 2028 году – не менее 35 лет стажа.

Заметим! Если человек не будет иметь достаточного количества лет стажа до 60 лет, он будет работать до 63 или 65 лет.