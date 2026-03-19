Эти украинцы могут получить пенсию в 30 тысяч гривен: какую зарплату они имеют
- Чтобы получить пенсию 30 тысяч гривен, нужно иметь зарплату 120 тысяч гривен и коэффициент стажа 0,25.
- Для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа.
Украинцев часто волнует вопрос – сколько им нужно зарабатывать, чтобы получить определенный размер пенсии. Например, чтобы иметь выплату в размере 30 тысяч гривен в будущем.
Кто может получить пенсию 30 тысяч гривен?
Пенсионный фонд объясняет объясняет, по какой актуальной формуле рассчитывается пенсия. В частности она действует в 2026 году.
Речь идет о формуле П = Зп х Кс, где:
- П – это и есть размер пенсии (он определяется в национальной валюте, то есть – гривнах);
- Зп – это заработная плата застрахованного лица, с которой и исчисляется будущая пенсия (также считается в гривнах);
- Кс – коэффициент страхового стажа того же застрахованного лица.
В частности, напомним, что в этом году претерпели изменения нормы страхового стажа. Об этом ранее писало Суспільне.
Начальница управления обслуживания граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области Лариса Бабич рассказала, что сейчас установлены следующие правила:
- в 60 лет должно быть не менее 33 лет страхового стажа для выхода на пенсию;
- в 63 года – минимум 3 года стажа;
- в 65 лет – минимум 15 лет.
Почему это так важно? Дело в том, что для получения пенсии следует обязательно понимать размер своего страхового стажа. Это напрямую влияет на сумму выплаты.
Например, если человек имеет зарплату в размере 120 тысяч гривен, а коэффициент стажа 0,25 (то есть это 25 лет стажа), то лицо в будущем получит пенсию в сумме 30 тысяч гривен.
Интересно! Если же стаж больше, то получить такую пенсию можно и при меньшей зарплате. Например, 30 тысяч гривен получится, если со стажем в 35 лет человек имеет зарплату 86 тысяч гривен.
Что еще следует знать пенсионерам в Украине?
- Украинцы, которые много работали, могут получить статус ветерана труда ветерана трудаі. Он предоставляет определенные льготы и социальную помощь.
- Статус могут получить разные люди, в том числе и те, имеющие определенный страховой стаж. Речь идет о не менее 40 лет – для мужчин и не менее 35 лет – для женщин.