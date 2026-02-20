Досрочный выход на пенсию: кто может не работать после 50 лет
- Родители детей с инвалидностью могут досрочно выйти на пенсию, если воспитывали детей до шести лет.
- Для досрочного выхода на пенсию нужно подать заявление вместе с документами в Пенсионный фонд Украины, и это можно сделать онлайн при наличии электронной подписи.
Многие украинцы имеют право на досрочный выход на пенсию. То есть до достижения 60 лет.
Кто может досрочно выйти на пенсию?
В частности такую возможность имеют родители детей с инвалидностью, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.
Согласно законодательству, на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют право матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность. Но только если женщины воспитали этих детей до достижения шестилетнего возраста.
Обратите внимание! При этом лицами с инвалидностью с детства считаются также дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
Пенсия назначается:
- по достижении возраста 50 лет;
- при наличии не менее 15 лет страхового стажа у матери.
Обратиться с заявлением о назначении пенсии можно за месяц до достижения указанного возраста,
– пишут в ПФУ.
В фонд следует подать:
- заявление;
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
- документы о страховом стаже (например, трудовая книжка);
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о браке в случае изменения фамилии;
- документы о признании ребенка лицом с инвалидностью с детства или ребенком с инвалидностью;
- справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30.06.2000 (по желанию);
- реквизиты банковского счета.
Заявление с необходимыми документами подается в любой Пенсионный фонд Украины независимо от места регистрации и проживания. Также это можно сделать через веб-портал электронных услуг Фонда.
Но для подачи заявления онлайн нужно получить квалифицированную электронную подпись и подготовить цветные скан-копии документов.
Важно! По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание осуществлялось отцом, то именно ему назначается досрочная пенсия по возрасту. Но уже после достижения возраста 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Кто еще может досрочно выйти на пенсию в Украине?
- Многодетные матери могут выйти на пенсию раньше. Но только при условии достижения ими 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. Для досрочной пенсии нужно предоставить документы, которые удостоверяют личность и подтверждают приобретенный страховой стаж, а еще документы о рождении детей и воспитании их до шестилетнего возраста.
- Также участники боевых действий могут выйти на пенсию до 60 лет. Но мужчины должны достичь 55 лет и иметь не менее 25 лет страхового стажа; женщины – 50 лет и иметь не менее 20 лет страхового стажа.