Пенсия 6 тысяч гривен: какая зарплата нужна для таких выплат на старости

Выплаты лиц на старости зависят от зарплаты, которую они получали в молодости. Поэтому, чтобы получить пенсию 6 тысяч гривен, нужно постараться уже.

Как получить пенсию 6 тысяч гривен

Итак, чтобы человек мог выйти на пенсию в 60 лет и получать пенсию 6 144 гривны, нужно наработать 35 лет страхового стажа и получать зарплату 20 тысяч гривен.

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Однако при исчислении размера пенсий дополнительно учитывают каждую зарплату лица и среднюю зарплату по стране.

Например, те, кто получает зарплату 15 000 гривен и имеют полный стаж, могут рассчитывать на пенсию – 4 608 гривен.

А вот те украинцы, которые получают зарплату 30 тысяч гривен, будут получать пенсию – 9 216 гривен.

К слову сейчас средняя пенсия по Украине составляет 5 816 гривен, то есть она выросла на 431 гривну.