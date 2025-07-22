Выйти на пенсию без стажа возможно: как это сделать и сколько можно получать

Если украинец до 65 лет не набрал необходимого количества стажа, то он не будет иметь права на пенсию по возрасту. Зато есть альтернатива, которая позволит все же получать выплаты.

Сколько стажа необходимо для выхода на пенсию по возрасту?

Уйти на пенсию можно при достижении пенсионного возраста и наличии необходимого стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Уйти на отдых в 60 лет можно при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

можно при наличии не менее 32 лет страхового стажа; Уйти на отдых в 63 года можно при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

можно при наличии не менее 22 лет страхового стажа; Уйти на отдых в 65 лет можно при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Однако есть случаи, когда до 65 лет человек так и не набрал необходимого стажа. Тогда ему предусмотрена социальная пенсия.

Какой размер социальной пенсии?

Помощь от государства предусмотрена для людей, которые имеют страховой стаж меньше 15 лет.

Социальная пенсия назначается в размере 30% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и с учетом доплаты не может быть меньше 100% прожиточного минимума. Прожиточный минимум составляет 2 361 гривну.

Как оформить социальную пенсию?

Для получения социальной пенсии можно обратиться в исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов. Подать заявление на получение услуги заявитель может путем отправки документов по почте (заказным письмом) или по электронной почте. Какие документы нужны:

Заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;

Паспорт гражданина Украины;

Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

Справка об имеющемся страховом стаже, выдана органами ПФУ;

Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев;

Копия решения о назначении опекуна (для лица, которое признано недееспособным);

Информация о составе семьи лица, которая обратилась за назначением временной помощи.

Рассмотрение заявления на получение социальной пенсии происходит в течение 30 дней.