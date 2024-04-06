Украинцы без стажа: какая их ждет пенсия на старости

Украинцы, которые вообще не имеют страхового стажа, не получают пенсию от государства. Вместо этого они живут на временное пособие.

Что получают люди без стажа

Пенсионеры, которые вообще не наработали страхового стажа, получат от государства временную помощь. Ее размер составляет 2 361 гривны, но получить ее можно только после 65 лет.

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Украинцы, которые имеют не полный страховой стаж, получают выплаты в таком же размере, но с 63 лет.

Какие надбавки могут добавить к помощи

Чтобы оформить себе такие выплаты, нужно обратиться с документами в местный центр социальной защиты. Во время военного положения и в течение месяца после его завершения, выплаты продолжаются без перерыва, независимо от того, были ли пропущены сроки для их проверки.

Временная помощь для пенсионеров не индексируется и растет только с прожиточным минимумом. Однако после наступления определенного возраста, лицо может получить следующие надбавки:

с 70 до 74 лет – 300 гривен дополнительно;

с 75 до 79 лет – 456 гривен дополнительно 456 гривен дополнительно;

с 80 лет и старше – 570 гривен дополнительно.

Требования к стажу в 2024 году

В 2024 году требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года выросли на год – до 31 и 21 года соответственно. Так будет продолжаться до 2028 года и тогда отработать надо будет 35 и 25 лет.

Требования к выходу на пенсию в 65 лет останутся без изменений – 15 лет стажа.