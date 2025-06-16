Какая будет пенсия в 2025 году, если нет страхового стажа

В Украине ежегодно растет размер страхового стажа, необходимого, чтобы выйти на пенсию по возрасту. В то же время человек, который не приобрел при жизни стажа, получает от государства социальную помощь, и то только в определенном возрасте.

В каком возрасте выплачивают социальную помощь

В 2025 году человек может выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, если имеет не менее 32 лет страхового стажа. Это требование касается как мужчин, так и женщин, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Выйти на заслуженный отдых в 63 года пенсионер сейчас может, если имеет от 22 до 31 года страхового стажа.

Чтобы получать пенсию по возрасту в 65 лет, украинским пенсионерам необходимо иметь от 15 до 21 года стажа.

Если же у человека совсем нет страхового стажа, или он приобрел меньше минимальных 15 лет, то ему будут выплачивать государственную социальную помощь. Однако она предусмотрена только после 65 лет.

Важно! Основным документом, который подтверждает стаж человека, является трудовая книжка. Если ее нет или в ней отсутствуют соответствующие записи, стаж работы устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы, службы, обучения, а также архивными учреждениями.

Какой размер социальной помощи в 2025 году

В 2025 году размер социальной помощи от государства рассчитывают как разницу между двумя суммами:

среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода

и прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, который сейчас составляет 2 361 гривну.

При этом размер социальной пенсии не может быть более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 гривен в 2025 году).

Как получить социальную помощь от государства

Чтобы получить социальную пенсию от государства, необходимо подать перечень документов в органы социальной защиты по месту жительства:

заявление;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справку Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи).

Стоит знать! Социальную помощь от государства для пенсионеров без стажа пересчитывают каждые полгода, учитывая имущественные изменения человека и среднемесячный совокупный доход семьи. Однако если обнаружены доходы, не указаны в декларации, выплаты прекращаются.