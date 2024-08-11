Пенсионер может получать более 5 тысяч пенсии: что для чего нужно

Большинство пенсионеров в Украине получают пенсионные выплаты в размере менее 3 тысяч. В то же время эта сумма может достигать и более 5 тысяч гривен при средней зарплате и приобретенном стаже в размере 35 лет.

Как рассчитывается пенсия в Украине

Для расчета в Украине прибегают к определенной формуле, где учитывается средняя заработная плата украинца.

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Формула такова: средняя заработная плата за последние 3 года умножается на соотношение собственной зарплаты к средней, также на количество лет стажа и на 1%. Полученный результат – это размер будущей пенсии лица.

Таким образом, пенсионер может получить пенсия в 5 401,5 гривны, если получал среднюю зарплату и собрал 35 лет трудового стажа.

Какую сумму выплат можно получить при средней зарплате

За последние 3 месяца средняя пенсия для украинцев выросла на 73 гривны – до 5 816 гривен. Напоминаем, что в январе 2024 года средняя пенсия составляла 5 385 гривен.

Немалое количество лиц все-таки получает пенсию менее 3 тысяч гривен – это 26,14% пенсионеров.

Остальные пенсионеры, по состоянию на 1 июля, имеют выплаты в размере: