Как оформить пенсию через Дию

22 августа 2024, 12:01
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Автор: Татьяна Стельмах

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Действие

Некоторые пенсионеры не могут себе позволить поехать в ПФУ и отсканировать все необходимые документы для назначения пенсии. В таком случае можно воспользоваться сервисом Дия.

Как назначить пенсию через Дию

Через Дию можно подать заявку на назначение таких видов пенсий:

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  • по возрасту
  • за выслугу лет
  • по инвалидности
  • в случае потери кормильца.

Чтобы подать заявку на пенсию нужно выполнить следующие действия:

  • авторизоваться на портале Дия;
  • нажать Услуги Пенсии, льготы и помощь;
  • далее Назначение пенсии;
  • заполнить заявление и добавить сканы документов;
  • подписать заявление.

Далее лицу должно прийти письмо с решением на электронную почту от ПФУ.