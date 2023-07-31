Пенсия по инвалидности: какие изменения ждут украинцев с 1 августа

С августа украинцев ждут изменения в пенсионном законодательстве. Кто теперь сможет получать пенсию по инвалидности, рассказываем дальше.

Будет ли повышение пенсии по инвалидности

На данный момент повышение выплат не запланировано. Последняя масштабная индексация пенсий произошла в марте 2023 года. Однако на надбавки все же стоит рассчитывать.

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Некоторые категории населения получат дополнительные выплаты. В частности, получающие традиционные доплаты ко Дню Независимости.

Прибавки к пенсии по инвалидности в августе вероятно следующие:

I группа – 4421 гривна;

ІІ группа – 3 906 гривен;

ІІІ группа – 3 391 гривна.

Также выплаты ко Дню Независимости Украины получат:

участники Революции Достоинства;

семьи пострадавших в военных действиях;

жертвы нацистских преследований;

лица, имеющие особые награды перед государством;

пострадавшие участники боевых действий на Украине.

Точный размер выплат будет известен впоследствии.

Какие пенсии по инвалидности в Украине

На размер пенсии по инвалидности оказывает влияние множество факторов. В частности, страховой стаж, его размер до 60 лет, условия получения льготы и возраст.

В соответствии с группой размер доплат составляет:

I группа – 100% от пенсии по возрасту;

ІІ группа – 90%;

ІІІ группы – 50%.

В Украине минимальный размер пенсии, меньше которого выплаты быть не могут. Для І группы – это 2 300 гривен, ІІ и ІІІ группы, если лицо не работает – 2 100 гривны, ІІ и ІІІ группы, если работает – 2 093 гривны.

Также лицо может получить доплату по возрасту:

300 гривен – от 70 до 74 лет включительно;

496 гривен – от 75 до 79 лет включительно;

570 гривен – от 80 лет.

Для увеличения размера пенсии в Украине введена и специальная надбавка 800 грн. Пенсионер может ее получить, если:

требует специального ухода;

проживает сам;

старше 80 лет.

Несмотря на многочисленные прибавки, размер пенсий в Украине все еще недостаточен. Некоторые лица с инвалидностью получают сумму несколько выше минимального прожиточного минимума. А это с учетом особых потребностей данной категории населения.