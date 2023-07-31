Чи буде підвищення пенсії по інвалідності

На теперішній момент, підвищення виплат не заплановано. Остання масштабна індексація пенсій відбулася у березні 2023 року. Однак, на надбавки усе ж розраховувати варто.

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Деякі категорії населення отримають додаткові виплати. Зокрема, ті, хто отримує традиційні доплати до Дня Незалежності.

Надбавки до пенсії по інвалідності у серпні ймовірно такі:

І група – 4 421 гривня;

ІІ група – 3 906 гривні;

ІІІ група – 3 391 гривня.

Також виплати до Дня Незалежності України отримають:

учасники Революції Гідності;

сім'ї постраждалих у військових діях;

жертви нацистських переслідувань;

особи, що мають особливі заслуги перед державою;

постраждалі учасники бойових дій в Україні.

Точний розмір виплат буде відомий згодом.

Які пенсії по інвалідності в Україні

На розмір пенсії по інвалідності впливає безліч факторів. Зокрема, страховий стаж, його розмір до 60 років, умови отримання пільги та вік особи.

Відповідно до групи розмір доплат складає:

І група – 100% від пенсії за віком;

ІІ група – 90%;

ІІІ групи – 50%.

Зверніть увагу! В Україні є мінімальний розмір пенсії, менше якого виплати бути не можуть. Для І групи – це 2 300 гривень, ІІ та ІІІ групи, якщо особа не працює – 2 100 гривні, ІІ та ІІІ групи, якщо працює – 2 093 гривні.

Також особа може отримати доплату за віком:

300 гривень – від 70 до 74 років включно;

496 гривень – від 75 до 79 років включно;

570 гривень – від 80 років.

Для збільшення розміру пенсії в Україні запроваджено і спеціальну надбавку 800 грн. Пенсіонер може її отримати, якщо:

потребує спеціального догляду;

проживає сам;

старше 80 років.

Не дивлячись на численні надбавки, розмір пенсій в Україні усе ще недостатній. Деякі особи з інвалідністю отримують суму трохи вищу за мінімальний прожитковий мінімум. І це з урахуванням спеціальних потреб цієї категорії населення.