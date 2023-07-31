Чи буде підвищення пенсії по інвалідності
На теперішній момент, підвищення виплат не заплановано. Остання масштабна індексація пенсій відбулася у березні 2023 року. Однак, на надбавки усе ж розраховувати варто.
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Деякі категорії населення отримають додаткові виплати. Зокрема, ті, хто отримує традиційні доплати до Дня Незалежності.
Надбавки до пенсії по інвалідності у серпні ймовірно такі:
- І група – 4 421 гривня;
- ІІ група – 3 906 гривні;
- ІІІ група – 3 391 гривня.
Також виплати до Дня Незалежності України отримають:
- учасники Революції Гідності;
- сім'ї постраждалих у військових діях;
- жертви нацистських переслідувань;
- особи, що мають особливі заслуги перед державою;
- постраждалі учасники бойових дій в Україні.
Точний розмір виплат буде відомий згодом.
Які пенсії по інвалідності в Україні
На розмір пенсії по інвалідності впливає безліч факторів. Зокрема, страховий стаж, його розмір до 60 років, умови отримання пільги та вік особи.
Відповідно до групи розмір доплат складає:
- І група – 100% від пенсії за віком;
- ІІ група – 90%;
- ІІІ групи – 50%.
Також особа може отримати доплату за віком:
- 300 гривень – від 70 до 74 років включно;
- 496 гривень – від 75 до 79 років включно;
- 570 гривень – від 80 років.
Для збільшення розміру пенсії в Україні запроваджено і спеціальну надбавку 800 грн. Пенсіонер може її отримати, якщо:
- потребує спеціального догляду;
- проживає сам;
- старше 80 років.
Не дивлячись на численні надбавки, розмір пенсій в Україні усе ще недостатній. Деякі особи з інвалідністю отримують суму трохи вищу за мінімальний прожитковий мінімум. І це з урахуванням спеціальних потреб цієї категорії населення.